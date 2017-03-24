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В Петербурге на парковке из внедорожника похищено 100 тыс. рублей

В Петербурге на парковке из внедорожника похищено 100 тыс. рублей


В утренние часы двадцать третьего марта, на парковке торгового центра зафиксировано хищение портфеля с денежными средствами из иномарки Land Cruiser. Суммарный ущерб, согласно заявлению владельца автомобиля, составил 100 тыс. рублей.

МВД Петербурга уточняет, автовладелец оставил иномарку около торгового комплекса на улице Академика Павлова. В период с 10:00 до 10:50 злоумышленник разбил стекло и похитил личные вещи пострадавшего. Проводятся розыскные мероприятия.
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