В Петербурге на парковке из внедорожника похищено 100 тыс. рублей

В утренние часы двадцать третьего марта, на парковке торгового центра зафиксировано хищение портфеля с денежными средствами из иномарки Land Cruiser. Суммарный ущерб, согласно заявлению владельца автомобиля, составил 100 тыс. рублей.МВД Петербурга уточняет, автовладелец оставил иномарку около торгового комплекса на улице Академика Павлова. В период с 10:00 до 10:50 злоумышленник разбил стекло и похитил личные вещи пострадавшего. Проводятся розыскные мероприятия.