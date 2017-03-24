В Петербурге на парковке из внедорожника похищено 100 тыс. рублей
В утренние часы двадцать третьего марта, на парковке торгового центра зафиксировано хищение портфеля с денежными средствами из иномарки Land Cruiser. Суммарный ущерб, согласно заявлению владельца автомобиля, составил 100 тыс. рублей.
МВД Петербурга уточняет, автовладелец оставил иномарку около торгового комплекса на улице Академика Павлова. В период с 10:00 до 10:50 злоумышленник разбил стекло и похитил личные вещи пострадавшего. Проводятся розыскные мероприятия.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В петербургском аэропорту Пулково с первого апреля изменяются условия использования парковки.
Строительство новой дороги, призванной обеспечить подъезд к намывным территориям Васильевского острова, завершится в субботу двадцать пятого марта.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».