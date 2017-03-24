В центре Петербурга дорожный конфликт закончился выстрелами

Сотрудники МВД Петербурга ведут розыск водителя иномарки, который ночью двадцать четвертого марта в ходе конфликта ранил двух мужчин из травматического пистолета. Согласно предварительным данным, причиной стычки стал дорожный конфликт.ГУ МВД уточняет, около 03:30, на набережной канала Грибоедова между молодыми людьми возник конфликт. Один из участников стычки ранил двух оппонентов (29 и 23 лет), после чего скрылся на автомобиле Chevrolet.Пострадавшие госпитализированы. Медицинские специалисты отмечают, ранения не представляют значительной угрозы.