В центре Петербурга дорожный конфликт закончился выстрелами
Сотрудники МВД Петербурга ведут розыск водителя иномарки, который ночью двадцать четвертого марта в ходе конфликта ранил двух мужчин из травматического пистолета. Согласно предварительным данным, причиной стычки стал дорожный конфликт.
ГУ МВД уточняет, около 03:30, на набережной канала Грибоедова между молодыми людьми возник конфликт. Один из участников стычки ранил двух оппонентов (29 и 23 лет), после чего скрылся на автомобиле Chevrolet.
Пострадавшие госпитализированы. Медицинские специалисты отмечают, ранения не представляют значительной угрозы.
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