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Поездка в петербургском метро обошлась иностранной студентке в 370 тыс. рублей

Поездка в петербургском метро обошлась иностранной студентке в 370 тыс. рублей


Едва ли студентка из КНР, решившая в минувший четверг воспользоваться услугами петербургского метрополитена, скоро забудет о своей поездке. Согласно данным МВД, в вагоне поезда у 26-летней девушки похищена крупная сумма в валюте и рублях, а также банковские карты.

Полицейское ведомство Петербурга уточняет, по словам пострадавшей, находясь в вагоне электропоезда на перегоне между станциями метро «Гостиный двор — Василеостровская» девушка обнаружила пропажу кошелька. В кошельке находились восемь карт, 140 тыс. рублей и 4 тыс. долларов США.

Ведется розыск преступников.
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