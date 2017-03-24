В ДТП на Пулковском шоссе столкнулись KIA и Volvo

фото: МЧС Петербурга

Транспортное происшествие с участием иномарок Volvo и KIA зарегистрировано ведомством МЧС Петербурга утром двадцать четвертого марта на Пулковском шоссе. Авария отмечена неподалеку от дома № 53, около 08:10 — уточняют в службе.Официальные данные о пострадавших и причинах ДТП устанавливаются. Технические работы проводили пять специалистов.