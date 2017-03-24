В ДТП на Пулковском шоссе столкнулись KIA и Volvo
Транспортное происшествие с участием иномарок Volvo и KIA зарегистрировано ведомством МЧС Петербурга утром двадцать четвертого марта на Пулковском шоссе. Авария отмечена неподалеку от дома № 53, около 08:10 — уточняют в службе.
Официальные данные о пострадавших и причинах ДТП устанавливаются. Технические работы проводили пять специалистов.
фото: МЧС Петербурга
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Транспортное происшествие с участием иномарок Volvo и KIA зарегистрировано ведомством МЧС Петербурга утром двадцать четвертого марта на Пулковском шоссе.
Столкновение иномарки Chevrolet с полицейским автомобилем «УАЗ» зафиксировано службой МЧС Петербурга утром двадцать четвертого марта на Альпийском переулке.
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