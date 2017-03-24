Chevrolet на Альпийском переулке «подбил» полицейский «УАЗик»
Столкновение иномарки Chevrolet с полицейским автомобилем «УАЗ» зафиксировано службой МЧС Петербурга утром двадцать четвертого марта на Альпийском переулке. Технические работы от ведомства проводили пять специалистов.
ГУ МЧС уточняет, авария отмечена около 07:25, неподалеку от дома № 9.
Визуально повреждения автомобилей незначительные, данные о состоянии участников ДТП уточняются.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Транспортное происшествие с участием иномарок Volvo и KIA зарегистрировано ведомством МЧС Петербурга утром двадцать четвертого марта на Пулковском шоссе.
Столкновение иномарки Chevrolet с полицейским автомобилем «УАЗ» зафиксировано службой МЧС Петербурга утром двадцать четвертого марта на Альпийском переулке.
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