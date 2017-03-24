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В ночные часы на Ломаной улице сгорел автомобиль «ВАЗ»

В ночные часы на Ломаной улице сгорел автомобиль «ВАЗ»


Возгорание в отсеке двигателя автомобиля «ВАЗ-2110» на Ломаной улице (Московский район) зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью двадцать четвертого марта. Транспортное средство горело около дома № 6, уточнили в ведомстве, привлекались девять специалистов.

Работы завершены в 02:58, ликвидация пожара продлилась тридцать три минуты. Пострадавших нет.

фото: ГУ МЧС
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