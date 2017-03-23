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В центре Петербурга водитель внедорожника крушил Alfa Romeo

В центре Петербурга водитель внедорожника крушил Alfa Romeo


МВД Петербурга устанавливает личность автовладельца, повредившего вечером двадцать второго марта иномарку Alfa Romeo. Очевидцы происшествия сообщают, мужчина нанес по автомобилю множество ударов руками и ногами.

Согласно данным ГУ МВД, около 18:00 на перекрестке улиц Мытнинской и 8-ой Советской, между водителями автомобилей Alfa Romeo и Range Rover возникла конфликтная ситуация. Впоследствии владелец внедорожника, изрядно повредив иномарку оппонента, скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники полицейского ведомства, прибывшие по вызову пострадавшего, зафиксировали повреждения транспортного средства. Ведется розыск агрессивного автовладельца.

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