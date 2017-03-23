В центре Петербурга водитель внедорожника крушил Alfa Romeo

МВД Петербурга устанавливает личность автовладельца, повредившего вечером двадцать второго марта иномарку Alfa Romeo. Очевидцы происшествия сообщают, мужчина нанес по автомобилю множество ударов руками и ногами.Согласно данным ГУ МВД, около 18:00 на перекрестке улиц Мытнинской и 8-ой Советской, между водителями автомобилей Alfa Romeo и Range Rover возникла конфликтная ситуация. Впоследствии владелец внедорожника, изрядно повредив иномарку оппонента, скрылся в неизвестном направлении.Сотрудники полицейского ведомства, прибывшие по вызову пострадавшего, зафиксировали повреждения транспортного средства. Ведется розыск агрессивного автовладельца.