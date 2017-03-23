В ДТП на Витебском проспекте столкнулись Ford и Nissan
Транспортная авария с участием иномарок Ford и Nissan зафиксирована службой МЧС Петербурга вечером двадцать третьего марта на Витебском проспекте. Автомобили столкнулись неподалеку от дома № 107, около 19:00.
Сведения о наличии пострадавших и причинах аварии уточняются. Технические работы проводили пять специалистов.
фото: МЧС Петербурга
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Транспортная авария с участием иномарок Ford и Nissan зафиксирована службой МЧС Петербурга вечером двадцать третьего марта на Витебском проспекте.
Администрация Петербурга в начале марта определилась с подрядчиком на перестройку Гореловского путепровода.
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