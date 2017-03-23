Автобус «ЛиАЗ» столкнулся с иномаркой на Дальневосточном проспекте
Столкновение автобуса «ЛиАЗ» с легковой иномаркой Renault зафиксировано ведомством МЧС Петербурга днем двадцать третьего марта в Невском районе. Специалисты службы (в работах задействовано пять сотрудников) сообщают, авария отмечена около дома № 61 по проспекту Дальневосточному.
Транспортные средства столкнулись около 13:10. Официальные данные о состоянии участников ДТП устанавливаются.
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Транспортная авария с участием иномарок Ford и Nissan зафиксирована службой МЧС Петербурга вечером двадцать третьего марта на Витебском проспекте.
Администрация Петербурга в начале марта определилась с подрядчиком на перестройку Гореловского путепровода.
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