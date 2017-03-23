В Петербурге обезврежена банда вымогателей
Сотрудникам полиции Петербурга удалось задержать трех членов преступной группы, промышлявшей вымогательством и разбоем. Следственный комитет (СК) уточняет, преступники преследовали целью установление контроля над предпринимателями Пушкинского района.
СК Петербурга сообщает, задержаны два дагестанца и один житель Петербурга. Следствие полагает, что означенные граждане совместно с неустановленными лицами организовали преступную группу, неоднократно вымогавшую денежные средства у бизнесменов.
В январе текущего года злоумышленники пытались вымогать у петербуржца 1,5 млн рублей, а после отказа предпринимателя, в результате разбойного нападения похитили его автомобиль. В СК отмечают, задержанным вменяется несколько эпизодов.
В рамках обысков изъята часть имущества потерпевших, оружие (травматическое), долговые расписки пострадавших. Следственные мероприятия продолжаются.
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Сотрудникам полиции Петербурга удалось задержать трех членов преступной группы, промышлявшей вымогательством и разбоем.
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