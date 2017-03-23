МВД Петербурга разыскивает похитителей автомобиля Porsche Cayenne

МВД Петербурга ведет розыск похитителя автомобиля Porsche Cayenne, угнанного на Васильевском острове днем двадцать второго марта. Специалисты оценивают ущерб в 7 млн рублей.В ведомстве уточняют, сообщение об угоне дорогостоящей иномарки (выпуск 2015 года) поступило от 53-летней владелицы. Женщина утверждает, что автомобиль оставался без присмотра около десяти минут (15:15 — 15:25), чем и воспользовался злоумышленник. Хищение зафиксировано на 11-й линии.