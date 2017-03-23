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МВД Петербурга разыскивает похитителей автомобиля Porsche Cayenne

МВД Петербурга разыскивает похитителей автомобиля Porsche Cayenne


МВД Петербурга ведет розыск похитителя автомобиля Porsche Cayenne, угнанного на Васильевском острове днем двадцать второго марта. Специалисты оценивают ущерб в 7 млн рублей.

В ведомстве уточняют, сообщение об угоне дорогостоящей иномарки (выпуск 2015 года) поступило от 53-летней владелицы. Женщина утверждает, что автомобиль оставался без присмотра около десяти минут (15:15 — 15:25), чем и воспользовался злоумышленник. Хищение зафиксировано на 11-й линии.
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