МВД Петербурга разыскивает похитителей автомобиля Porsche Cayenne
МВД Петербурга ведет розыск похитителя автомобиля Porsche Cayenne, угнанного на Васильевском острове днем двадцать второго марта. Специалисты оценивают ущерб в 7 млн рублей.
В ведомстве уточняют, сообщение об угоне дорогостоящей иномарки (выпуск 2015 года) поступило от 53-летней владелицы. Женщина утверждает, что автомобиль оставался без присмотра около десяти минут (15:15 — 15:25), чем и воспользовался злоумышленник. Хищение зафиксировано на 11-й линии.
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Сотрудникам полиции Петербурга удалось задержать трех членов преступной группы, промышлявшей вымогательством и разбоем.
МВД Петербурга ведет розыск похитителя автомобиля Porsche Cayenne, угнанного на Васильевском острове днем двадцать второго марта.
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