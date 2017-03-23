В Красногвардейском районе сгорел грузовик «МАЗ»
Грузовик «МАЗ» горел ночью двадцать третьего марта в Красносельском районе Петербурга. Служба МЧС уточняет, возгорание в автомобиле зафиксировано на улице Здоровцева (дом
№ 14), около 01:45.
В грузовике выгорела кабина, сообщили в ведомстве. Пожар удалось ликвидировать за сорок восемь минут. Работы проводили девять специалистов, задействована одна единица техники.
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