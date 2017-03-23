В Петербурге на Московском проспекте сгорели Porsche и Cadillac
Возгорание в автомобиле Porsche Cayenne, приведшее к повреждению двух расположенных неподалеку иномарок, зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью двадцать третьего марта. В ведомстве уточняют, сообщение о пожаре на дворовой парковке (Московский проспект, дом
№ 186) поступило в 00:27.
В пожаре, помимо источника возгорания, повреждены автомобили Cadillac и Volkswagen. Porsche выгорел по всей площади. Работы продлились (заняты девять специалистов) пятьдесят минут. Пострадавших нет.
фото: ГУ МЧС
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