В Петербурге на Московском проспекте сгорели Porsche и Cadillac

фото: ГУ МЧС

Возгорание в автомобиле Porsche Cayenne, приведшее к повреждению двух расположенных неподалеку иномарок, зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью двадцать третьего марта. В ведомстве уточняют, сообщение о пожаре на дворовой парковке (Московский проспект, дом№ 186) поступило в 00:27.В пожаре, помимо источника возгорания, повреждены автомобили Cadillac и Volkswagen. Porsche выгорел по всей площади. Работы продлились (заняты девять специалистов) пятьдесят минут. Пострадавших нет.