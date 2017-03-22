В Василеостровском районе на Шкиперском горел Chevrolet Captiva

фото: ГУ МЧС

Возгорание в автомобиле Chevrolet Captiva зафиксировано ведомством МЧС Петербурга днем двадцать второго марта в Василеостровском районе. Сообщение о горящей иномарке на Шкиперском протоке (дом № 14) поступило в 12:56, уточняют в службе.Мероприятия по ликвидации пожара продлились тридцать семь минут, задействованы девять специалистов. Пострадавших нет.