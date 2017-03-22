В Петербурге четверо злоумышленников срывали автомобильные номера
В ночные часы двадцать второго марта сотрудники полиции Петербурга задержали четырех злоумышленников, срывавших государственные номера с припаркованных автомобилей. Происшествие зафиксировано на парковке торгового комплекса (улица Сизова).
Примечательно, что двое из задержанных хулиганов — девушки. Впрочем, ситуацию объясняет состояние опьянения, в котором пребывали все злоумышленники. В ходе разбирательства выяснилось, девушки не имеют определенных занятий, юноши работают в боулинге (механик и бармен).
Суммарно молодые люди сорвали двадцать два автомобильных номера. Задержанные объясняют свое поведение «хулиганскими побуждениями». Ведется проверка.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В ночные часы двадцать второго марта сотрудники полиции Петербурга задержали четырех злоумышленников, срывавших государственные номера с припаркованных автомобилей.
Сотрудникам полиции Петербурга удалось произвести задержание автоугонщика, находящегося с начала текущего года в федеральном розыске.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».