В Петербурге четверо злоумышленников срывали автомобильные номера

В ночные часы двадцать второго марта сотрудники полиции Петербурга задержали четырех злоумышленников, срывавших государственные номера с припаркованных автомобилей. Происшествие зафиксировано на парковке торгового комплекса (улица Сизова).Примечательно, что двое из задержанных хулиганов — девушки. Впрочем, ситуацию объясняет состояние опьянения, в котором пребывали все злоумышленники. В ходе разбирательства выяснилось, девушки не имеют определенных занятий, юноши работают в боулинге (механик и бармен).Суммарно молодые люди сорвали двадцать два автомобильных номера. Задержанные объясняют свое поведение «хулиганскими побуждениями». Ведется проверка.