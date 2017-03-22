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В Петербурге четверо злоумышленников срывали автомобильные номера

В Петербурге четверо злоумышленников срывали автомобильные номера


В ночные часы двадцать второго марта сотрудники полиции Петербурга задержали четырех злоумышленников, срывавших государственные номера с припаркованных автомобилей. Происшествие зафиксировано на парковке торгового комплекса (улица Сизова).

Примечательно, что двое из задержанных хулиганов — девушки. Впрочем, ситуацию объясняет состояние опьянения, в котором пребывали все злоумышленники. В ходе разбирательства выяснилось, девушки не имеют определенных занятий, юноши работают в боулинге (механик и бармен).

Суммарно молодые люди сорвали двадцать два автомобильных номера. Задержанные объясняют свое поведение «хулиганскими побуждениями». Ведется проверка.
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