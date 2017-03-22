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Петербургские полицейские задержали автоугонщика из Тюменской области

Петербургские полицейские задержали автоугонщика из Тюменской области


Сотрудникам полиции Петербурга удалось произвести задержание автоугонщика, находящегося с начала текущего года в федеральном розыске. Совершив преступление в городе Югра (Ханты-Мансийский округ) 47-летний мужчина скрылся.

Впрочем, удаление от места угона на несколько тысяч километров не помогло злоумышленнику избежать наказания. В вечерние часы двадцать первого марта автоугонщик был задержан на проспекте Энгельса. В настоящее время злоумышленник содержится под стражей.
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