Петербургские полицейские задержали автоугонщика из Тюменской области

Сотрудникам полиции Петербурга удалось произвести задержание автоугонщика, находящегося с начала текущего года в федеральном розыске. Совершив преступление в городе Югра (Ханты-Мансийский округ) 47-летний мужчина скрылся.Впрочем, удаление от места угона на несколько тысяч километров не помогло злоумышленнику избежать наказания. В вечерние часы двадцать первого марта автоугонщик был задержан на проспекте Энгельса. В настоящее время злоумышленник содержится под стражей.