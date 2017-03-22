Петербургские полицейские задержали автоугонщика из Тюменской области
Сотрудникам полиции Петербурга удалось произвести задержание автоугонщика, находящегося с начала текущего года в федеральном розыске. Совершив преступление в городе Югра (Ханты-Мансийский округ) 47-летний мужчина скрылся.
Впрочем, удаление от места угона на несколько тысяч километров не помогло злоумышленнику избежать наказания. В вечерние часы двадцать первого марта автоугонщик был задержан на проспекте Энгельса. В настоящее время злоумышленник содержится под стражей.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В ночные часы двадцать второго марта сотрудники полиции Петербурга задержали четырех злоумышленников, срывавших государственные номера с припаркованных автомобилей.
Сотрудникам полиции Петербурга удалось произвести задержание автоугонщика, находящегося с начала текущего года в федеральном розыске.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».