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В ДТП на Непокоренных не разъехались «семерка» и «патриот»

В ДТП на Непокоренных не разъехались «семерка» и «патриот»


Транспортная авария с участием «ВАЗ-2107» и UAZ Patriot зафиксирована службой МЧС Петербурга утром двадцать второго марта на проспекте Непокоренных (Калининский район). ДТП отмечено неподалеку от дома № 74, около 09:10 — уточнили в ведомстве.

В работах задействованы пять специалистов, одна единица техники. Данные о пострадавших и причинах аварии уточняются.

фото: ГУ МЧС
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