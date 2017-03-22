В ДТП на Непокоренных не разъехались «семерка» и «патриот»
Транспортная авария с участием «ВАЗ-2107» и UAZ Patriot зафиксирована службой МЧС Петербурга утром двадцать второго марта на проспекте Непокоренных (Калининский район). ДТП отмечено неподалеку от дома № 74, около 09:10 — уточнили в ведомстве.
В работах задействованы пять специалистов, одна единица техники. Данные о пострадавших и причинах аварии уточняются.
фото: ГУ МЧС
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В ночные часы двадцать второго марта сотрудники полиции Петербурга задержали четырех злоумышленников, срывавших государственные номера с припаркованных автомобилей.
Сотрудникам полиции Петербурга удалось произвести задержание автоугонщика, находящегося с начала текущего года в федеральном розыске.
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