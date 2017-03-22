В пожаре на улице Адмирала Черокова сгорел Citroen
В пожаре на улице Адмирала Черокова, зафиксированного ведомством МЧС Петербурга ночью двадцать второго марта, сгорела иномарка Citroen. Специалисты службы уточняют, возгорание отмечено около 01:50, неподалеку от дома № 20.
Работы по ликвидации пожара продлились тридцать две минуты, привлекались девять сотрудников. Пострадавших нет.
фото: ГУ МЧС
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В пожаре на улице Адмирала Черокова, зафиксированного ведомством МЧС Петербурга ночью двадцать второго марта, сгорела иномарка Citroen.
Петербургский комитет по строительству, в рамках мер по защите экологической безопасности, проектирует создание десяти станций зарядки для электромобилей.
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