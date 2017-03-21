В Петербурге на Кондратьевском горели две иномарки

фото: МЧС Петербурга

Возгорание в иномарке Mitsubishi, приведшее к повреждению припаркованного поблизости автомобиля Ford, зафиксировано службой МЧС Петербурга днем двадцать первого марта. В ведомстве уточняют, пострадавших нет.ГУ МЧС сообщает, около 14:25, на проспекте Кондратьевском (дом № 62, к. 3) по всей площади выгорел Mitsubishi. Вторая иномарка повреждена частично. Работы продлились двадцать две минуты, привлекались девять специалистов.