В Петербурге на Кондратьевском горели две иномарки
Возгорание в иномарке Mitsubishi, приведшее к повреждению припаркованного поблизости автомобиля Ford, зафиксировано службой МЧС Петербурга днем двадцать первого марта. В ведомстве уточняют, пострадавших нет.
ГУ МЧС сообщает, около 14:25, на проспекте Кондратьевском (дом № 62, к. 3) по всей площади выгорел Mitsubishi. Вторая иномарка повреждена частично. Работы продлились двадцать две минуты, привлекались девять специалистов.
фото: МЧС Петербурга
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Возгорание в иномарке Mitsubishi, приведшее к повреждению припаркованного поблизости автомобиля Ford, зафиксировано службой МЧС Петербурга днем двадцать первого марта.
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