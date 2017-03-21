В автомобиле на трассе «Кола» изъято 300 патронов
Остановка с целью проверки автомобиля «ВАЗ» сотрудниками полиции Ленинградской области привела к неожиданной находке. В салоне транспортного средства на пассажирском сиденье лежал сверток, внутри которого находились 300 патронов.
МВД Петербурга уточняет, происшествие зафиксировано ночью двадцатого марта, на 235-ом км трассы «Кола». Объяснить происхождение боеприпасов 21-летний водитель отказался. Ведется проверка.
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