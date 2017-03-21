В Ленобласти двое подростков задержаны за кражи из автомобилей
Семнадцатилетний учащийся и восемнадцатилетний безработный юноши задержаны полицейским ведомством Ленобласти за кражи из автомобилей. В МВД уточнили, подростки обворовали два транспортных средства, припаркованные буквально через дорогу в деревне Терпилицы (Волосовский район).
Суммарный ущерб оценен специалистами в 3 тыс. рублей. Злоумышленники сознались в кражах, по факту всех эпизодов инициированы уголовные дела. Совершеннолетний преступник заключен под стражу, его 17-летний подельник отпущен «под подписку».
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Семнадцатилетний учащийся и восемнадцатилетний безработный юноши задержаны полицейским ведомством Ленобласти за кражи из автомобилей.
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