В Петроградском районе горел Land Cruiser
Возгорание в отсеке двигателя иномарки Toyota Land Cruiser зафиксировано ведомством МЧС Петербурга вечером двадцатого марта в Петроградском районе. В ведомстве уточнили, автомобиль горел на Дивенской улице (дом № 5).
Сообщение о возгорании поступило в 19:30, работы продлились пятьдесят минут. В ликвидации пожара задействованы восемь специалистов.
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В ночь и утром вторника, двадцать первого марта, на петербургских дорогах ожидается образование гололедицы.
Возгорание в отсеке двигателя иномарки Toyota Land Cruiser зафиксировано ведомством МЧС Петербурга вечером двадцатого марта в Петроградском районе.
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