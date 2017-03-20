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В потасовке один из участников изрубил топором иномарку оппонента

В потасовке один из участников изрубил топором иномарку оппонента


Специалисты ОВО (Отдел вневедомственной охраны) Колпинского района пресекли потасовку, один из участников которой с топором напал на иномарку оппонента. Пострадал в конфликте именно владелец топора, получивший ушибы и перелом носа.

Управление ОВО Петербурга сообщает, около 21:50 восемнадцатого марта, на территории садоводства «Павловское-2» (город Павловск) возник конфликт между двумя мужчинами 52 и 36 лет. В первом этапе схватки, что называется «победила молодость». Несмотря на повреждения, 52-летний пострадавший схватил топор и принялся рубить автомобиль Audi A5, принадлежавший противнику.

Отобрав у мужчины топор, сотрудники ОВО передали мужчину подоспевшим медикам. Второй участник потасовки доставлен в отдел полиции.
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