В Петербурге полицейские задержали пьяного водителя без прав
Сотрудники полиции Петербурга (Петродворцовый район) утром девятнадцатого марта задержали пьяного водителя, ранее лишенного прав за аналогичное нарушение. В МВД уточнили, происшествие зафиксировано на Ораниенбаумском проспекте (город Ломоносов).
Согласно материалам полицейского ведомства, около 11:00 вследствие нарушения дорожных правил остановлен автомобиль «ВАЗ». В салоне за рулем находился 26-летний пьяный мужчина. В рамках проверки выяснилось, в отношении нарушителя уже применялась процедура лишения водительского удостоверения. В связи с рецидивом инициировано уголовное дело.
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