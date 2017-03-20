В Петербурге полицейские задержали пьяного водителя без прав

Сотрудники полиции Петербурга (Петродворцовый район) утром девятнадцатого марта задержали пьяного водителя, ранее лишенного прав за аналогичное нарушение. В МВД уточнили, происшествие зафиксировано на Ораниенбаумском проспекте (город Ломоносов).Согласно материалам полицейского ведомства, около 11:00 вследствие нарушения дорожных правил остановлен автомобиль «ВАЗ». В салоне за рулем находился 26-летний пьяный мужчина. В рамках проверки выяснилось, в отношении нарушителя уже применялась процедура лишения водительского удостоверения. В связи с рецидивом инициировано уголовное дело.