В Парголово на Дороге на Каменку сгорели четыре гаража
Возгорание в гаражах, приведшее к повреждению четырех строений, зафиксировано службой МЧС Петербурга в поселке Парголово. В ведомстве уточнили, гаражи (3×6 метра) выгорели по всей площади.
Пожар отмечен около 10:30, неподалеку от дома № 6. Работы проводили девять специалистов, возгорание ликвидировано за сорок восемь минут.
фото: ГУ МЧС
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