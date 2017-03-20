В Парголово на Дороге на Каменку сгорели четыре гаража

фото: ГУ МЧС

Возгорание в гаражах, приведшее к повреждению четырех строений, зафиксировано службой МЧС Петербурга в поселке Парголово. В ведомстве уточнили, гаражи (3×6 метра) выгорели по всей площади.Пожар отмечен около 10:30, неподалеку от дома № 6. Работы проводили девять специалистов, возгорание ликвидировано за сорок восемь минут.