Четыре иномарки столкнулись на Дороге на Угольную гавань
Транспортное происшествие с четырьмя иномарками зафиксировано службой МЧС Петербурга утром двадцатого марта в Кировском районе. Данные о состоянии пострадавших уточняются.
В ведомстве сообщили, около 09:00, на Дороге на Угольную гавань (около ворот Морского порта) столкнулись автомобили — KIA, Ford, Suzuki и Chevrolet. Технические работы проводили пять специалистов.
фото: ГУ МЧС
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В связи с дорожными работами, ведущимися на улице Салова, изменяются маршруты автобусов № 141 и № 29.
В течение текущей недели предприятие «Мостотрест» планирует разводку четырех городских переправ.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».