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В центре Петербурга на Литейном столкнулись два «Ниссана»

В центре Петербурга на Литейном столкнулись два «Ниссана»


В центре Петербурга днем девятнадцатого марта службой МЧС зафиксировано столкновение двух иномарок Nissan. Данные о состоянии пострадавших устанавливаются.

В ведомстве МЧС уточнили — авария с участием автомобилей Teana и X-Trail отмечена около 14:50, неподалеку от дома № 3 по Литейному проспекту. В технических работах задействованы пять специалистов.

фото: ГУ МЧС
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