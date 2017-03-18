В центре Петербурга на Литейном столкнулись два «Ниссана»

В центре Петербурга днем девятнадцатого марта службой МЧС зафиксировано столкновение двух иномарок Nissan. Данные о состоянии пострадавших устанавливаются.
В ведомстве МЧС уточнили — авария с участием автомобилей Teana и X-Trail отмечена около 14:50, неподалеку от дома № 3 по Литейному проспекту. В технических работах задействованы пять специалистов.фото: ГУ МЧС
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В центре Петербурга днем девятнадцатого марта службой МЧС зафиксировано столкновение двух иномарок Nissan.
В Петербурге с двадцатого марта закрывается для следования транспорта улица Салова.
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