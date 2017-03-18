В центре Петербурга на Литейном столкнулись два «Ниссана»

фото: ГУ МЧС

В центре Петербурга днем девятнадцатого марта службой МЧС зафиксировано столкновение двух иномарок Nissan. Данные о состоянии пострадавших устанавливаются.В ведомстве МЧС уточнили — авария с участием автомобилей Teana и X-Trail отмечена около 14:50, неподалеку от дома № 3 по Литейному проспекту. В технических работах задействованы пять специалистов.