В Петербурге пассажир с пистолетом отобрал машину у частного извозчика

Разбойное нападение случайного пассажира на частного извозчика зафиксировано полицейским ведомством Петербурга поздним вечером семнадцатого марта. В ведомстве уточняют, под угрозой пистолета мужчина высадил водителя из автомобиля и скрылся.МВД Петербурга сообщает, заявление от 24-летнего пострадавшего поступило в 23:20, по словам автовладельца — на улице Камышовой пассажир отобрал у него транспортное средство. В рамках работ «по горячим следам» угнанная машина обнаружена на проспекте Авиаконструкторов.В автомобиле, на котором имелись следы транспортного происшествия, находился 26-летний пьяный мужчина. Полицейские задержали злоумышленника, грабитель заключен под стражу до завершения следственных действий.