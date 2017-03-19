В Петербурге пассажир с пистолетом отобрал машину у частного извозчика
Разбойное нападение случайного пассажира на частного извозчика зафиксировано полицейским ведомством Петербурга поздним вечером семнадцатого марта. В ведомстве уточняют, под угрозой пистолета мужчина высадил водителя из автомобиля и скрылся.
МВД Петербурга сообщает, заявление от 24-летнего пострадавшего поступило в 23:20, по словам автовладельца — на улице Камышовой пассажир отобрал у него транспортное средство. В рамках работ «по горячим следам» угнанная машина обнаружена на проспекте Авиаконструкторов.
В автомобиле, на котором имелись следы транспортного происшествия, находился 26-летний пьяный мужчина. Полицейские задержали злоумышленника, грабитель заключен под стражу до завершения следственных действий.
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Разбойное нападение случайного пассажира на частного извозчика зафиксировано полицейским ведомством Петербурга поздним вечером семнадцатого марта.
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