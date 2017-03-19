В пожаре на проспекте Ударников повреждены две иномарки

Служба МЧС Петербурга, утром девятнадцатого марта, зафиксировала возгорание в иномарке KIA на проспекте Ударников. В ведомстве уточняют, пожар отмечен около 04:30, неподалеку от дома № 32 (к. 3).ГУ МЧС сообщает, автомобиль KIA выгорел по всей площади. В припаркованном неподалеку Chevrolet обгорели элементы кузова. Работы по ликвидации возгорания (привлекались пять специалистов) завершены за сорок семь минут. Пострадавших нет.