В пожаре на проспекте Ударников повреждены две иномарки
Служба МЧС Петербурга, утром девятнадцатого марта, зафиксировала возгорание в иномарке KIA на проспекте Ударников. В ведомстве уточняют, пожар отмечен около 04:30, неподалеку от дома № 32 (к. 3).
ГУ МЧС сообщает, автомобиль KIA выгорел по всей площади. В припаркованном неподалеку Chevrolet обгорели элементы кузова. Работы по ликвидации возгорания (привлекались пять специалистов) завершены за сорок семь минут. Пострадавших нет.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Служба МЧС Петербурга, утром девятнадцатого марта, зафиксировала возгорание в иномарке KIA на проспекте Ударников.
Служба МЧС Петербурга предостерегает водителей, несмотря на середину первого весеннего месяца — девятнадцатого марта прогнозируется гололедица.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».