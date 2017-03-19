В Петербурге на КАД сгорел фургон «ГАЗель»

фото: ГУ МЧС

Возгорание в грузовой «ГАЗеле» зафиксировано службой МЧС Петербурга поздним вечером восемнадцатого марта на Кольцевой дороге (КАД) в Кировском районе. В ведомстве уточнили, водитель не пострадал.МЧС Петербурга сообщает, пожар в фургоне зафиксирован около 22:55, на 74-ом км КАД. В «ГАЗеле» повреждены все сгораемые части. Ликвидировать возгорание десяти специалистам удалось за двадцать минут.