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В ДТП на Северном проспекте столкнулись пять автомобилей

В ДТП на Северном проспекте столкнулись пять автомобилей


Групповая транспортная авария с участием пяти автомобилей зафиксирована службой МЧС Петербурга вечером восемнадцатого марта в Выборгском районе. В ведомстве уточнили — участниками ДТП стали Volkswagen, Subaru, Ford (две единицы) и «ВАЗ 2108».

ГУ МЧС сообщает, масштабная авария отмечена около 16:25, неподалеку от дома № 13 по Северному проспекту. Проводились работы по устранению утечки топлива, привлекались пять специалистов. Данные о состоянии пострадавших уточняются.
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