В Ленобласти пьяного водителя задержали с применением оружия
Сотрудники полиции Ленобласти применили оружие для задержания нарушителя дорожного движения. В автомобиле прострелено колесе, отмечают в ведомстве, водитель не пострадал.
Согласно данным ГУ МВД, около 23:30 тринадцатого марта, на 672-ом км трассы «Россия» сотрудники полиции предприняли попытку задержать автомобиль LADA Granta. Автовладелец грубо нарушал правила, но останавливаться не собирался.
В ходе погони, в связи с опасностью для других участников движения, принято решение о применении оружия. После выстрела по колесам 42-летний водитель прекратил попытки скрыться от представителей МВД.
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