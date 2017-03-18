В Петербурге на дорогах появились пьяные мотоциклисты
В связи с потеплением на дорогах Петербурга появились мотоциклисты, а значит — увеличилось и количество нарушителей. В ночь на семнадцатое марта, сообщает полицейское ведомство, на Ораниенбаумском проспекте (Петродворцовый район) задержан пьяный владелец мотоцикла Yamaha.
МВД Петербурга уточняет, ранее 24-летний мотоциклист уже был лишен водительских прав за склонность к возлияниям за рулем. В отношении нарушителя инициировано уголовное разбирательство.
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Групповая транспортная авария с участием пяти автомобилей зафиксирована службой МЧС Петербурга вечером восемнадцатого марта в Выборгском районе.
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