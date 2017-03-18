В Петербурге на Ленинском проспекте горели два автомобиля
Возгорание в иномарке Mercedes-Benz, приведшее к повреждению припаркованного поблизости автомобиля, зафиксировано ночью восемнадцатого марта в Кировском районе. В ведомстве МЧС уточняют, пожар отмечен около 02:35, на проспекте Ленинском (дом № 133, к. 4).
В «Мерседесе» поврежден салон и отсек двигателя, сообщает ГУ МЧС. В расположенном неподалеку автомобиле обгорели части кузова.
Сообщение поступило в 02:36, работы продлились четырнадцать минут. Пострадавших нет. Привлекались девять сотрудников.
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Возгорание в иномарке Mercedes-Benz, приведшее к повреждению припаркованного поблизости автомобиля, зафиксировано ночью восемнадцатого марта в Кировском районе.
Службой МЧС Петербурга, вечером семнадцатого марта, на территории Невского района зафиксировано возгорание в грузовике «ГАЗ».
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