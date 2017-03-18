В Петербурге на Ленинском проспекте горели два автомобиля

Возгорание в иномарке Mercedes-Benz, приведшее к повреждению припаркованного поблизости автомобиля, зафиксировано ночью восемнадцатого марта в Кировском районе. В ведомстве МЧС уточняют, пожар отмечен около 02:35, на проспекте Ленинском (дом № 133, к. 4).В «Мерседесе» поврежден салон и отсек двигателя, сообщает ГУ МЧС. В расположенном неподалеку автомобиле обгорели части кузова.Сообщение поступило в 02:36, работы продлились четырнадцать минут. Пострадавших нет. Привлекались девять сотрудников.