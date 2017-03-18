Грузовик «ГАЗ» горел в Невском районе
Службой МЧС Петербурга, вечером семнадцатого марта, на территории Невского района зафиксировано возгорание в грузовике «ГАЗ». Автомобиль горел на улице Новоселов, невдалеке от дома № 6.
Возгорание отмечено около 18:55, уточняют в ведомстве. Работы завершены за тридцать три минуты. Пострадавших нет.
фото: ГУ МЧС
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Возгорание в иномарке Mercedes-Benz, приведшее к повреждению припаркованного поблизости автомобиля, зафиксировано ночью восемнадцатого марта в Кировском районе.
Службой МЧС Петербурга, вечером семнадцатого марта, на территории Невского района зафиксировано возгорание в грузовике «ГАЗ».
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