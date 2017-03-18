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Грузовик «ГАЗ» горел в Невском районе

Грузовик «ГАЗ» горел в Невском районе


Службой МЧС Петербурга, вечером семнадцатого марта, на территории Невского района зафиксировано возгорание в грузовике «ГАЗ». Автомобиль горел на улице Новоселов, невдалеке от дома № 6.

Возгорание отмечено около 18:55, уточняют в ведомстве. Работы завершены за тридцать три минуты. Пострадавших нет.

фото: ГУ МЧС
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