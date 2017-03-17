В центре Петербурга на Обводном столкнулись пять автомобилей

Столкновение сразу пяти автомобилей зафиксировано службой МЧС Петербурга днем семнадцатого марта на Обводном канале. В ведомстве уточняют, авария в центре города отмечена около 12:20, неподалеку от дома № 87 по набережной.Пострадавших, к счастью нет. Однако автовладельцы Петербурга сетуют на значительное затруднение движения. В работах от службы МЧС задействованы восемь специалистов.