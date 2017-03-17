В Петербурге сотрудник магазина автозапчастей продавал наркотики

фото: МВД Петербурга

Сотрудник магазина автомобильных запчастей, распространявший наркотические вещества, задержан полицейским ведомством Петербурга. В МВД уточняют, одновременно с 400 граммами гашиша у 39-летнего мужчины изъято огнестрельное оружие.Согласно информации ГУ МВД, владелец арсенала и наркотиков задержан неподалеку от торгового комплекса (улица Фучика). В сумке мужчины обнаружено более 80 граммов наркотика. В рамках обыска, на месте работы изъяты еще 300 граммов гашиша и три ружья (имеются разрешения).Впоследствии выяснилось, задержанный гражданин ранее уже привлекался за сбыт наркотиков.