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В Петербурге с АЗС грабитель в маске похитил 56 тыс. рублей

В Петербурге с АЗС грабитель в маске похитил 56 тыс. рублей


Очередное ограбление автозаправочной станции, на сей раз нападению подверглась АЗС на Липовой аллее, зафиксировано полицейским ведомством Петербурга ночью семнадцатого марта. В ведомстве уточняют, злоумышленник скрылся с места происшествия.

МВД Петербурга сообщает, около 00:30, мужчина в маске под угрозой электрошокера вынудил 20-летнюю сотрудницу автозаправки передать ему выручку организации (56 тыс. рублей). Ведется розыск грабителя.
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