В Петербурге с АЗС грабитель в маске похитил 56 тыс. рублей
Очередное ограбление автозаправочной станции, на сей раз нападению подверглась АЗС на Липовой аллее, зафиксировано полицейским ведомством Петербурга ночью семнадцатого марта. В ведомстве уточняют, злоумышленник скрылся с места происшествия.
МВД Петербурга сообщает, около 00:30, мужчина в маске под угрозой электрошокера вынудил 20-летнюю сотрудницу автозаправки передать ему выручку организации (56 тыс. рублей). Ведется розыск грабителя.
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В конце апреля, двадцать девятого и тридцатого числа, в Петербурге пройдет неизменно привлекающий внимание Фестиваль ледоколов.
Столкновение сразу пяти автомобилей зафиксировано службой МЧС Петербурга днем семнадцатого марта на Обводном канале.
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