В Петербурге около КЗС под лед провалился рыбак

Служба МЧС Петербурга продолжает фиксировать случаи нарушения запрета выходить на лед
. В утренние часы семнадцатого марта в пятистах метрах от дамбы города Кронштадта под лед провалился рыбак.
Сообщение о происшествии поступило в 11:15, уточняют в ведомстве. Пострадавший доставлен на берег через пять минут после тревоги.фото: МЧС Петербурга
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В конце апреля, двадцать девятого и тридцатого числа, в Петербурге пройдет неизменно привлекающий внимание Фестиваль ледоколов.
Столкновение сразу пяти автомобилей зафиксировано службой МЧС Петербурга днем семнадцатого марта на Обводном канале.
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