Грузовик Mercedes горел на улице Жукова

Возгорание в грузовом автомобиле Mercedes-Benz зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером шестнадцатого марта в Калининском районе. В ведомстве уточняют, пожар в грузовике возник около 22:50, неподалеку от дома № 26 по улице Жукова.
Пожар ликвидирован спустя полчаса, привлекались восемь специалистов. Грузовик выгорел по всей площади. Пострадавших не отмечено.
Трагическое дорожное происшествие с частным автобусом, приведшее к гибели трех человек и двум десяткам пострадавших, зафиксировано полицейским ведомством утром шестнадцатого марта в Ленобласти (Выборгский район).