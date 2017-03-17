Грузовик Mercedes горел на улице Жукова

фото: МЧС Петербурга

Возгорание в грузовом автомобиле Mercedes-Benz зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером шестнадцатого марта в Калининском районе. В ведомстве уточняют, пожар в грузовике возник около 22:50, неподалеку от дома № 26 по улице Жукова.Пожар ликвидирован спустя полчаса, привлекались восемь специалистов. Грузовик выгорел по всей площади. Пострадавших не отмечено.