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В Петербурге КАД перегородила авария из трех грузовиков

В Петербурге КАД перегородила авария из трех грузовиков


Столкновение трех грузовиков зафиксировано ведомством МЧС Петербурга поздним вечером шестнадцатого марта на Кольцевой дороге (КАД) в Выборгском районе. В ведомстве уточняют, грузовые автомобили столкнулись около 22:30 на внешней стороне трассы.

Автовладельцы города, следующие по КАД в районе аварии, сетуют на затруднение движения. Сведения о состоянии водителей грузовиков уточняются.

В работах от МЧС задействованы пять сотрудников.
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