В Петербурге КАД перегородила авария из трех грузовиков
Столкновение трех грузовиков зафиксировано ведомством МЧС Петербурга поздним вечером шестнадцатого марта на Кольцевой дороге (КАД) в Выборгском районе. В ведомстве уточняют, грузовые автомобили столкнулись около 22:30 на внешней стороне трассы.
Автовладельцы города, следующие по КАД в районе аварии, сетуют на затруднение движения. Сведения о состоянии водителей грузовиков уточняются.
Трагическое дорожное происшествие с частным автобусом, приведшее к гибели трех человек и двум десяткам пострадавших, зафиксировано полицейским ведомством утром шестнадцатого марта в Ленобласти (Выборгский район).