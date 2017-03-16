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В Петербурге двое детей провалились под лед и утонули

В Петербурге двое детей провалились под лед и утонули


Сколь ни печально, но официальный запрет и многочисленные предупреждения службы МЧС об опасности выхода на лед, должного действия не возымели. Трагический случай зафиксирован днем шестнадцатого марта на реке Ижора.

Следственный комитет по Петербургу, инициировавший проверку, сообщает о гибели двух несовершеннолетних детей в районе Большого Ижорского моста. Подростки намеревались перейти реку по льду, но провалились и утонули.

фото: ГУ МЧС
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