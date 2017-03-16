В Петербурге двое детей провалились под лед и утонули
Сколь ни печально, но официальный запрет и многочисленные предупреждения службы МЧС об опасности выхода на лед, должного действия не возымели. Трагический случай зафиксирован днем шестнадцатого марта на реке Ижора.
Следственный комитет по Петербургу, инициировавший проверку, сообщает о гибели двух несовершеннолетних детей в районе Большого Ижорского моста. Подростки намеревались перейти реку по льду, но провалились и утонули.
Трагическое дорожное происшествие с частным автобусом, приведшее к гибели трех человек и двум десяткам пострадавших, зафиксировано полицейским ведомством утром шестнадцатого марта в Ленобласти (Выборгский район).