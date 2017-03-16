В Петербурге автомобиль Audi сбил сотрудника полиции
Сотрудник полиции Петербурга, задействованный в операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пострадал вследствие наезда автомобиля преступника. В ведомстве уточняют, днем пятнадцатого марта в Курортном районе сотрудники МВД предприняли попытку остановить иномарку Audi, но водитель сбил полицейского и скрылся.
Впрочем, спустя несколько часов преступник был задержан на проспекте Просвещения. В рамках операции 39-летний водитель доставлен в отдел полиции. Проводится проверка. Сотрудник полиции, пострадавший в ходе задержания, смог продолжить службу после оказания медицинской помощи.
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В рамках Российского автомобильного форума, проходившего в Москве с пятнадцатого по шестнадцатое марта, разработка компании АвтоВАЗ LADA Vesta удостоилась главной премии в номинации «Продукт года».
Сотрудник полиции Петербурга, задействованный в операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пострадал вследствие наезда автомобиля преступника.
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