В автобусе на трассе «Выборг-Брусничное» погибли три человека

фото: МВД Петербурга

Трагическое дорожное происшествие с частным автобусом, приведшее к гибели трех человек и двум десяткам пострадавших, зафиксировано полицейским ведомством утром шестнадцатого марта в Ленобласти (Выборгский район). МВД Петербурга уточняет, автобус с пассажирами около 09:00 на 16-ом км трассы «Выборг-Брусничное» съехал в кювет и опрокинулся.В салоне на момент ДТП находились более тридцати человек. Три человека получили несовместимые с жизнью повреждения. Около двадцати пострадавших травмированы.Специалисты МВД по факту аварии проводят проверку. В качестве предварительной версии, называется утрата 56-летним водителем контроля над управлением из-за гололеда.