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В автобусе на трассе «Выборг-Брусничное» погибли три человека

В автобусе на трассе «Выборг-Брусничное» погибли три человека


Трагическое дорожное происшествие с частным автобусом, приведшее к гибели трех человек и двум десяткам пострадавших, зафиксировано полицейским ведомством утром шестнадцатого марта в Ленобласти (Выборгский район). МВД Петербурга уточняет, автобус с пассажирами около 09:00 на 16-ом км трассы «Выборг-Брусничное» съехал в кювет и опрокинулся.

В автобусе на трассе «Выборг-Брусничное» погибли три человека


В салоне на момент ДТП находились более тридцати человек. Три человека получили несовместимые с жизнью повреждения. Около двадцати пострадавших травмированы.

Специалисты МВД по факту аварии проводят проверку. В качестве предварительной версии, называется утрата 56-летним водителем контроля над управлением из-за гололеда.

фото: МВД Петербурга
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В автобусе на трассе «Выборг-Брусничное» погибли три человека

Трагическое дорожное происшествие с частным автобусом, приведшее к гибели трех человек и двум десяткам пострадавших, зафиксировано полицейским ведомством утром шестнадцатого марта в Ленобласти (Выборгский район).
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