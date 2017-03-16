В ДТП на Маршала Казакова опрокинулся фургон «ГАЗель»

Столкновение автомобилей Mercedes-Benz и «ГАЗель», приведшее к опрокидыванию на бок фургона, зафиксировано ведомством МЧС Петербурга днем шестнадцатого марта в Красносельском районе. Автовладельцы сетуют на затруднение движения.ГУ МЧС уточняет, транспортная авария отмечена около 12:00, на улице Маршала Казакова. Технические мероприятия проводили пять специалистов. Сведения о причинах ДТП и состоянии пострадавших устанавливаются.