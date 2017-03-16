В Кировском районе ночью горел автомобиль BMW
В Кировском районе Петербурга, ночью шестнадцатого марта, службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в иномарке BMW. Автомобиль горел на Краснопутиловской улице (дом № 10), уточняют в ведомстве.
МЧС Петербурга сообщает, информация поступила в 02:23, в работах задействованы восемь специалистов. Пожар ликвидирован за тридцать минут. Пострадавших не отмечено. В иномарке обгорели салон и отсек двигателя.
фото: ГУ МЧС
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