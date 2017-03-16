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В Петербурге на КАД у грузовика загорелось колесо

В Петербурге на КАД у грузовика загорелось колесо


Возгорание в грузовике зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером пятнадцатого марта на Кольцевой дороге (КАД). В ведомстве уточнили, горело колесо транспортного средства. Пострадавших нет.

ГУ МЧС сообщает, информация о возгорании на 94-ом км (внешняя сторона) КАД в автомобиле MAN поступило в 18:28. Ликвидировать пожар удалось за двадцать минут, привлекались восемь специалистов.

фото: МЧС Петербурга
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