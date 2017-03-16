В Петербурге на КАД у грузовика загорелось колесо

фото: МЧС Петербурга

Возгорание в грузовике зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером пятнадцатого марта на Кольцевой дороге (КАД). В ведомстве уточнили, горело колесо транспортного средства. Пострадавших нет.ГУ МЧС сообщает, информация о возгорании на 94-ом км (внешняя сторона) КАД в автомобиле MAN поступило в 18:28. Ликвидировать пожар удалось за двадцать минут, привлекались восемь специалистов.