В Петербурге на КАД у грузовика загорелось колесо

Возгорание в грузовике зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером пятнадцатого марта на Кольцевой дороге (КАД). В ведомстве уточнили, горело колесо транспортного средства. Пострадавших нет.
ГУ МЧС сообщает, информация о возгорании на 94-ом км (внешняя сторона) КАД в автомобиле MAN поступило в 18:28. Ликвидировать пожар удалось за двадцать минут, привлекались восемь специалистов.фото: МЧС Петербурга
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Возгорание в грузовике зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером пятнадцатого марта на Кольцевой дороге (КАД).
Грузовик Mitsubishi и две легковушки не смогли разъехаться вечером пятнадцатого марта на проспекте Народного Ополчения.
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