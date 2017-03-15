Грузовик и две легковушки не разминулись на Народного Ополчения
Грузовик Mitsubishi и две легковушки не смогли разъехаться вечером пятнадцатого марта на проспекте Народного Ополчения. В ведомстве МЧС уточнили, помимо грузового автомобиля участниками аварии стали Opel и Mazda. ДТП зафиксировано около 17:20, неподалеку от дома
№ 193.
Очевидцы сообщают, жертв нет. Сведения о пострадавших и причинах аварии уточняются.
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Грузовик Mitsubishi и две легковушки не смогли разъехаться вечером пятнадцатого марта на проспекте Народного Ополчения.
Столкновение автобуса службы маршрутного такси и фургона «ГАЗель» зафиксировано ведомством МЧС Петербурга днем пятнадцатого марта в Красносельском районе.
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