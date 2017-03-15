В ДТП с маршруткой на улице Доблести пострадали три человека
Столкновение автобуса службы маршрутного такси и фургона «ГАЗель» зафиксировано ведомством МЧС Петербурга днем пятнадцатого марта в Красносельском районе. ДТП отмечено около 14:50, пересечение улиц Доблести и Рихарда Зорге.
Очевидцы информируют о трех пострадавших. Сведения уточняются.
ГУ МЧС сообщает, работы проводили пять специалистов. Задействована одна единица техники.
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Грузовик Mitsubishi и две легковушки не смогли разъехаться вечером пятнадцатого марта на проспекте Народного Ополчения.
Столкновение автобуса службы маршрутного такси и фургона «ГАЗель» зафиксировано ведомством МЧС Петербурга днем пятнадцатого марта в Красносельском районе.
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