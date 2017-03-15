В Петербурге пьяный водитель «колесил» по газонам
Сотрудникам ОВО (Отдел вневедомственной охраны) удалось задержать пьяного водителя, неоднократно нарушившего правила движения. В ведомстве уточняют, автовладелец создавал опасную ситуацию, периодически и вовсе выезжая на придорожный газон.
Согласно данным ОВО, около 02:30 четырнадцатого марта, 45-летний водитель автомобиля Opel грубо нарушал дорожные правила. В результате профессиональных действий сотрудников службы иномарка блокирована на улице Маршала Захарова.
В рамках разбирательства выяснилось, ранее мужчина уже лишен прав за склонность управлять автомобилем в состоянии опьянения.
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